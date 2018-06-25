Взрыв в Одессе: пытались убить директора скандальной охранной фирмы "Самсон". Фото и видео

Поздно вечером 24 июня в центре Одессы прогремел взрыв в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщает Думская со ссылкой на информацию очевидцев происшествия, взрывчатка была заложена под днище припаркованного автомобиля на пересечении улиц Тройцкой и Александровского.

Пострадавшим оказался директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. По словам свидетелей, руководитель предприятия приехал домой вместе с семьей и в сопровождении охранников. Автомобиль марки "Мерседес" припарковали на улице на против.

Взрыв прогремел в тот момент, когда Бабенко вместе с семьей и охраной заходил в дом. Он получил ранение ног, больше никто не пострадал.

Напомним, охранная фирма "Самсон" недавно была в эпицентре массовых беспорядков в Одессе. Ее сотрудники охраняли бизнесменов, офис которых пикетировали местные активисты, называя оппонентов сепаратистами из-за ряда высказываний.