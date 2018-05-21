В Одессе разборки между бизнесменами переросли в массовые столкновения: фото и видео

В Одессе 21 мая активисты общественных организаций пикетировали компанию "Украинская национальная блокчейн ассоциация", которая занимается продажей криптовалюты.

Как сообщает местное издание Думская, участники пикета выдвинули ряд требований бизнесменам.

По информации СМИ, противостоянию предшествовал конфликт между финансовым директором "Украинской национальной блокчейн ассоциации", израильским бизнесменом Романом Купером и главой организации "Совет Общественной безопасности" Марком Гордиенко. Камнем преткновения стал тот факт, что Купер обвинил оппонента в вымогательстве денег и публично оскорбил его 2 мая во время поминальных мероприятий на Куликовом поле.

Гордиенко в ответ якобы обнародовал факты криминального прошлого Купера, а также обвинил его в поддержке сепаратистов на востоке Украины

К пикету приехали сотрудники полиции, которые эвакуировали Купера из здания и увезли в неизвестном направлении. Активисты забросали офис компании яйцами и соорудили баррикады. Правоохранители обвинили в хулиганстве нескольких участников митинга и задержали.

Напомним, глава фракции "Оппозиционного блока" в Одесском облсовете Вадим Шкаровский процитировал высказывание одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера — Пауля Йозефа Геббельса. В нем говорится о "бандеровцах", которые являются "озверевшими".