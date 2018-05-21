В Одессе разборки между бизнесменами переросли в массовые столкновения: фото и видео

В полиции сообщили о задержаниях обвиняемых в хулиганстве участников.
Как сообщает местное издание Думская, участники пикета выдвинули ряд требований бизнесменам.
По информации СМИ, противостоянию предшествовал конфликт между финансовым директором "Украинской национальной блокчейн ассоциации", израильским бизнесменом Романом Купером и главой организации "Совет Общественной безопасности" Марком Гордиенко. Камнем преткновения стал тот факт, что Купер обвинил оппонента в вымогательстве денег и публично оскорбил его 2 мая во время поминальных мероприятий на Куликовом поле.
Гордиенко в ответ якобы обнародовал факты криминального прошлого Купера, а также обвинил его в поддержке сепаратистов на востоке Украины
К пикету приехали сотрудники полиции, которые эвакуировали Купера из здания и увезли в неизвестном направлении. Активисты забросали офис компании яйцами и соорудили баррикады. Правоохранители обвинили в хулиганстве нескольких участников митинга и задержали.
Напомним, глава фракции "Оппозиционного блока" в Одесском облсовете Вадим Шкаровский процитировал высказывание одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера — Пауля Йозефа Геббельса. В нем говорится о "бандеровцах", которые являются "озверевшими".