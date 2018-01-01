Торговля с Россией - это издевательство над гибелью тысяч украинцев - Гордон

По мнению Гордона, Украине и РФ стоит разорвать все существующие на сегодняшний день связи.

Дмитрий Гордон youtube.com

Известный украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон считает, что Украине необходимо разорвать абсолютно все связи с Россией.

Такое мнение он выразил в ходе чата на "Главреде", отвечая на вопросы читателей.

"Торговля с Россией – это не просто странно, это, как минимум, издевательство над гибелью тысяч людей. Вообще все, что происходит в отношениях Украины и России на государственном уровне – практически все – это издевательство над идеями, над памятью, над здравым смыслом... Я не понимаю, как возможно, когда женщину насилуют, она продолжает жить с мужчиной, иметь с ним общее хозяйство и так далее. Я этого не понимаю", - сказал Гордон.

Журналист отметил, что вести с торговлю и иметь дипломатические отношения с РФ сегодня преступно.

"Я бы разорвал все связи. Прекратить авиа- и железнодорожное сообщения, разорвать дипломатические отношения, прекратить торговлю – всю. Объявить своим гражданам, чтобы они больше не ездили в Россию и так далее, целый комплекс мер. Потому что государство Россия – я не говорю про российский народ – это наш враг. Это страна, которая напала на Украину, отняла у нее часть территории, развязала кровопролитную войну и убила более 10 тысяч человек. После всего этого вести с ней торговлю, иметь дипломатические отношения и пр. преступно", - резюмировал телеведущий.

Напомним, ранее Гордон заявлял, что в войне на Донбассе виноваты Владимир Путин, западные страны и "дегенеративная" украинская власть.

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