"Дегенеративный народ". Скандальный журналист Гордон отличился новым заявлением

Скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что украинский народ "дегенеративный", поскольку выбрал себе "дегенеративную власть".

В войне на Донбассе виноваты президент России Владимир Путин, украинская власть и западные страны, заявил Гордон в эфире канала "112 Украина".

"За то, что происходит в Украине, на оккупированных территориях в частности, нужно сказать "спасибо" Путину, обдолбаным россиянам, нашей дегенеративной власти, которую избрал наш В основном, к сожалению, дегенеративный народ, а также нашим европейским партнерам, которые, как всегда, проявили малодушие и не выполнили свои обязательства Будапештского договора. Они спрятали, как страусы, голову в песок и думают о своих "бабках", которые нажил в союзе с путинской Россией", — подчеркнул Гордон.

Напомним, ранее экс-народный депутат Ирина Фарион назвала украинцев "тупыми".