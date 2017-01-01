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Ямочные "нанотехнологии": видео ремонта дорог на Закарпатье

Вчера, 17:52

Бус просто проезжает над ямкой и "утрамбовывает" свежий асфальт в яме.

дорога, ямки
prozahid.com
На Закарпатье дорожники применили "новейшие технологии" на ямочном ремонте трассы "Киев-Чоп".

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook. 

По его информации, "даже не останавливаясь. С КамАЗа впереди сбрасывают асфальт, а бус позади просто проезжает над ямкой и "утрамбовывает" асфальт в яме. Это прекрасно. Hennadii Moskal, предлагаю дорожникам внедрить этот скоростной метод ямочного ремонта по всей области;)".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в 2018-м году на строительство дорог в Украине будет выделено 30 млрд грн.
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Закарапатье, ремонт, ямочный ремонт, дорога
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