Порошенко обещает в 2018-м выделить 30 млрд на строительство дорог

Президент Петр Порошенко заявил, что в 2018-м году на строительство дорог в Украине будет выделено 30 млрд грн.

Об этом глава государства сообщил на церемонии открытия после капитального ремонта моста через реку Северский Донец в Изюме Харьковской области, сообщает УНИАН.

"В позапрошлом году в Украине исключительно на строительство дорог тратилось около 6 млрд грн. В прошлом году объединили усилия, часть денег выплачивалась на обслуживание ранее взятых кредитов, но непосредственно на строительство дорог тратилось 10 млрд грн. Вроде много, но мы поставили задачу, чтобы в этом году на строительство дорог тратилось 20 млрд грн, а в следующем году — 30 млрд грн. Это та динамика, которую я хочу видеть в Украине", — сказал президент.

Ранее "Главред" сообщал, что премьер Владимир Гройсман обещает украинцам навести идеальный прядок на автодорогах за 5 лет.