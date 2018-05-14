За "ж*дов" консула Украины в Гамбурге отстранили и могут отозвать

Глава украинского МИД Павел Климкин возмутился текстами дипломата в соцсети.

Василий Марушинец отстранен от должности за антисемитизм Фото: Facebook/Василий Марушинец

Консула Украины в немецком городе Гамбург Василия Марущинца отстранили на время дисциплинарного производства в связи с информацией о его антисемитских постах в Facebook.

"Вчера министр иностранных дел Павел Климкин поручил госсекретарю МИД начать дисциплинарное производство в отношении нашего консула в Гамбурге. Срочно, вчера еще, это дисциплинарное производство было начато", - цитирует Украинская правда пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

По словам спикера, консула отстранили от выполнения должностных обязанностей и рассматривается вопрос о прекращении его полномочий.

"МИД абсолютно осуждает антисемитизм и любое проявление ксенофобии и дискриминации – как в обществе, так и в МИД. Мы тщательно разберемся в этой ситуации и сделаем выводы – и на будущее тоже", – отметила пресс-секретарь министерства.

Отмечается, что Марушинец отстранен на время расследования в рамках дисциплинарного производства.

Как ранее сообщалось, резонанс вызвала информация об антисемитских высказываниях и разжигании межнациональной вражды на закрытой странице Марушинца в Facebook.

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