Захарченко утверждает, что убийцы "Гиви" и "Моторолы" установлены

"Дело" об уничтожении Толстых будет закончено в 2018-м, сказал главарь "ДНР".

К убийству Михаила Толстых и Арсена Павлова причастны одни и те же люди, сказал Александр Захарченко Скриншот

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко заявил, что в псевдореспублике установили причастных к убийству командиров банд "Сомали" и "Спарта" — Михаила Толстых (прозвище "Гиви"), Арсена Павлова ("Моторола").

Лидер террористов утверждает, что "дело" об уничтожении "Гиви" будет закончено в текущем году, говорится на одном из сайтов боевиков.

"Установлены все лица, которые причастны к этому (убийство Толстых — Ред.), некоторые задержаны, но не все… причастные к гибели Толстых имеют прямое отношение к убийству Арсена Павлова", — отметил Захарченко.

Напомним, Михаил Толстых был уничтожен в захваченном Донецке 8 февраля 2017 года в результате взрыва, прогремевшего на базе банды "Сомали", а Арсен Павлов умер 16 октября 2016-го в том же городе, возможно, в результате взрыва, прогремевшего в подъезде жилого дома.