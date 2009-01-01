Александр Масляков вместе с сыном попал в базу "Миротворца"

Ведущего КВН занесли в список из-за отрицания российской агрессии и как участника легализации аннексии Крыма.

Александр Масляков Коммерсантъ

Об этом говорится в разделе "Чистилище".

На сайте сказано, что ведущего КВН занесли в список из-за отрицания российской агрессии и как участника легализации аннексии Крыма и террористической организации ДНР.

"Разрешение участия команд из так называемой ДНР в фестивале юмора "КиВиН 2016" (Сочи, 11-25 января 2016). Организации "Крымской лиги КВН", учрежденной под патронатом оккупационных властей, через официальное членство команд в МС "КВН", а также разрешение участия команды из Крыма в фестивале юмора "КиВиН-2016" (Сочи, 11-25 января 2016), и в морской лиге (2017, Санкт-Петербург)", — говорится на сайте "Миротворца".

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Напомним, не так давно российский телеведущий Николай Дроздов попал в базу "Миротворца".