Дочь пресс-секретаря Путина попала в базу "Миротворца

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета попала в базу данных сайта "Миротворец".

Об этом говорится в разделе "Чистилище".

На сайте указано, что 19-летний советник по молодежному предпринимательству сознательно нарушила Государственную границу Украины.

"Посещение оккупированного Крыма в составе руководства Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России "АВАНТИ". Советник президента "АВАНТИ" по молодежному предпринимательству. С ее слов — дочь главного миллиардера и вора страны, по совместительству пресс-секретаря главы государства Россия, Дмитрия Сергеевича Пескова", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский телеведущий Николай Дроздов попал в базу "Миротворца".