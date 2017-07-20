Российский телеведущий Николай Дроздов попал в базу "Миротворца"

Российский ученый и телеведущий Николай Дроздов из-за посещения им Крыма попал в базу данных сайта "Миротворец".

Об этом сообщается в разделе "Чистилище".

Ведущего программы "В мире животных" обвинили в незаконном пересечении государственной границы Украины в июле нынешнего года.

Указывается, что Дроздов недавно посещал детский лагерь "Артек", где в рамках фестиваля "Алые паруса" праздновался его 80-летний юбилей.

Напомним, в Одессе отменили спектакль с участием Нонны Гришаевой, которая находится в базе "Миротворца".