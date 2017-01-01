Анастасия Волочкова объяснила, почему не перестанет "будоражить" своими шпагатами

Перед концертом всегда важно разогреться, отметила артистка.
Растяжка досталась артистке "неимоверным трудом", написала она на своей странице в Instagram.
"Перед концертом всегда важно разогреться. И вам желаю растягивать мышцы, если можете и умеете… И как бы не будоражили многих мои шпагаты, я не перестану их представлять. Это элемент моей профессии. А растяжка досталась мне неимоверным трудом", — отметила балерина.
Напомним, Анастасия Волочкова эмоционально отреагировала на критику от интернет-пользователей — "заткните рот шавок, кто ничего из себя не представляет". Ранее в соцсети раскритиковали ряд ее фото с отдыха на Мальдивах.