Андрею Данилко во время прямой трансляции Нацотбора "Евровидения" кричали "ганьба"

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1 / 4 Андрею Данилко за незнание английского языка крикнули "ганьба" (Скриншот: YouTube)

Член жюри спокойно отреагировал на выкрики фанатов.

Во время трансляции первого полуфинала Национального отбора на "Евровидение-2018" артисту Андрею Данилко крикнули "ганьба".

Это произошло после выступления группы "The Erised", когда ведущий Сергей Притула спросил понял ли ведущий о чем песня. Данилко признался, что он понял, что это песня на английском, но перевода не знает, ведь его уровень английского невысокий.

"Ганьба", - послышалось из зала.

"Это вы кому сейчас?", - спросил Данилко, и продолжил давать оценку выступлению группы The Erised.

Также выяснилось, что участник группы "The Erised" Даниил Тарасов стал продюсером трека другого участника Нацотбора CONSTANTINE.

Ранее участника первого полуфинала Нацотбора "Евровидения-2018" после выступления обвинили в плагиате.