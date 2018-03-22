Беременная Лобода записала саундтрек к российскому фильму про Гоголя

Артистка похвасталась очередным достижением.

Артистка похвасталась очередным достижением в России instagram.com/lobodaofficial

Этой новостью она поделилась на своей странице в Instagram.

"Скоро. наш новый саундтрек #ЛЕТИ к фильму #ВИЙ во всех кинотеатрах страны", - подписала она видео.

Фильм снят российским режиссером Егором Барановым.

" Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения", - говорится в синопсисе.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 22 Мар 2018 в 12:20 PDT

Ранее стало известно, во сколько обойдутся Лободе роды в звездной клинике США.