Беременная Лобода записала саундтрек к российскому фильму про Гоголя

Артистка похвасталась очередным достижением.
Этой новостью она поделилась на своей странице в Instagram.
"Скоро. наш новый саундтрек #ЛЕТИ к фильму #ВИЙ во всех кинотеатрах страны", - подписала она видео.
Фильм снят российским режиссером Егором Барановым.
" Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Собрав команду из местного полицейского, пьяницы-доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа-экзорциста, Гоголь пытается заманить злодея в ловушку, но на его пути встает самое жуткое порождение нечистой силы – Вий, один взгляд которого способен высосать душу смертного. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения", - говорится в синопсисе.
Ранее стало известно, во сколько обойдутся Лободе роды в звездной клинике США.