Лобода о беременности: Я ухожу, чтобы подготовиться к рождению малыша, фото

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая перенесла свое творчество на территорию России, публично заявила об уходе в декретный отпуск.

Исполнительница вышла на сцену в Москве в открытом платье с округлившимся животиком. Фото она опубликовала в Instagram.

"Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре", - сообщила певица.

Впрочем, Лобода откровенно сообщила поклонникам и настоящую причину своей творческой паузы.

"А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины - рождению малыша. Для меня это большое чудо, и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание", - написала она.

Исполнительница добавила, что на концертах поклонники ее увидят уже в июне.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что отцом ребенка Лободы является солист культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн.