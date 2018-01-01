"Было очень круто!": украинская ведущая призналась, что Олег Винник был у нее первым

С секс-символом украинской эстрады Наталья Гарипова снимала пилот своего шоу.

Олег Винник стал первым гостем развлекательного шоу Пресс-служба СТБ

Олег Винник стал первым звездным гостем нового развлекательного шоу, ведущей которого стала стендап-комик Наталья Гарипова.

"Первым у меня был Олег Винник…. И это было не больно. Было очень круто! Именно с ним мы снимали пилот. Перед съемкой я пересмотрела очень много его интервью и во всех женщины задают ему одни и те же вопросы, смотрят снизу вверх, все время хвалят или хотят или издеваются. Я смотрела и понимала, насколько ему неинтересно отвечать на одни и те же вопросы. Мы снимали летом. И тогда с ним еще не было таких огромных телевизионных интервью", - рассказала Наталья.

Каждый выпуск шоу будет посвящен отдельному герою. Гарипова рассказала о первых впечатлениях от сьемки с любимцем женщин Олегом Винником.

"Когда пришел Олег, все говорили, что он очень правильный, у него приглаженный образ, он такой красавчик, который не будет делать это, не будет делать то. Правда, у нас был такой стереотип. Когда он пришел в студию, был немного в шоке. Олег смотрел на меня и не понимал, что происходит. Он просто шел на шоу. Наш проект естественно еще никто не видел, и видимо, думал, что с ним будут разговаривать, задавать какие-то серьёзные вопросы, на которые ты ответишь так же, как отвечал уже миллион раз. А тут сели, и шутят… И на минуту он как будто остановился. Я в его глазах увидела удивление, легкий шок, осознание, а после этого он поменял позу и все заиграло", - сказала ведущая.

По словам Гариповой, во время съемок Винник раскрепостился и даже рассказывал анекдоты.

"Когда мы попали на одну волну, он настолько раскрылся! Начал рассказывать анекдоты, истории из жизни, он вскрыл грустные моменты из жизни, о которых людям в принципе не всегда хочется рассказывать. Но это все было само по себе. У нас не было задачи, чтобы человек плакал в кадре, у нас же юмористическое шоу, но Олег плакал. Этот выпуск стал открытием для всех нас", - поделилась ведущая.

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