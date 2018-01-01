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Целлюлит, складки и жировые валики: самая известная модель plus-size показала тело без фотошопа

Сегодня, 16:37
Эшли Грэм < >
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1 / 6 Судя по фото, модель не переживала из-за своих недостатков, и наслаждалась отдыхом (Фото: Daily Mail)

Эшли Грэм развлекалась на отдыхе в Греции, и не обращала внимания на назойливых папарацци.

Одна из самых известных plus-size моделей мира, американка Эшли Грэм попала в объективы папарацци на отдыхе в Греции на острове Миконос.

30-летняя Грэм была одета в купальник белого цвета с завязками по бока, который только подчеркивал ее пышные формы,  передает Daily Mail.

На снимках, которые не были обработаны в фоторедакторах, видны изъяны кожи модели: целлюлит, складки и жировые валики.

Ранее Эшли Грэм показала грудь для женского единства.

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Эшли Грэм, пышнотелая, модель, фото
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