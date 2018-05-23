Американская модель plus-size похвасталась аппетитной фигурой в купальнике

Эшли Грэм показала свои соблазнительные формы.
Известная американская plus-size модель Эшли Грэм выложила в Сеть фотографии, на которых она запечатлена в стильном купальнике популярного бренда Swimsuits For All.
Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram. На одном из снимков модель изображена вместе с актрисой и одной из самых узнаваемых в мире моделей Брук Шилдс.
На остальных фото Грэм позировала в белом слитном купальнике с соблазнительным глубоким вырезом в зоне декольте и оголенной спиной.
Меньше чем за сутки фото набрали более 200 тысяч лайков и тысячи восторженных комментариев.
Ранее Эшли Грэм позировала в соблазнительном белье.