Целлюлит, складки и жировые валики: самая известная модель plus-size показала тело без фотошопа

Одна из самых известных plus-size моделей мира, американка Эшли Грэм попала в объективы папарацци на отдыхе в Греции на острове Миконос.

30-летняя Грэм была одета в купальник белого цвета с завязками по бока, который только подчеркивал ее пышные формы, передает Daily Mail.

На снимках, которые не были обработаны в фоторедакторах, видны изъяны кожи модели: целлюлит, складки и жировые валики.

Ранее Эшли Грэм показала грудь для женского единства.