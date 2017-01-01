"Давай каминг-аут". Олег Винник сохранил интригу о своей любимой

Самый красивый мужчина Украины пообщался с прессой.

Полякова и Винник пообщались с прессой viva.ua

Это было первое появление Винника на людях после сюжета ТСН с его малой родины, где земляки артиста рассказали, что он женат на своей бэк-вокалистке Таисии.

По завершении церемонии награждения самый красивый мужчина Украины вышел к прессе вместе с победительницей в женской номинации Ольгой Поляковой. Но на вопрос, собирается ли он навестить мать и сестру в родном селе, Винник лишь улыбался и молчал.

На вопрос другого журналиста об отсутствии жены взялась отвечать Полякова. Сначала она пыталась добиться у него признания. "Олег! Уже пора рассказать. Давай каминг-аут, Олег", — просила она. Но Винник спел вместе с Поляковой "а мне хорошо с тобой", и певица констатировала: "Видите, не готов наш мальчик. Ну, что делать?".

Единственное, что он сделал уже позже, это было признание в любви. Виннику понравилось, как Полякова объяснила, что у него есть возлюбленная, но он любит не только ее, но и всех женщин Украины. Эти слова певец назвал истинной правдой. "Я Олег Винник, и я вас всех люблю, и люблю Украину-неньку!", — сказал он и сорвал аплодисменты.

2 февраля были объявлены имена победителей номинаций "Viva! Самые красивые-2018". По результатам онлайн- и смс-голосования, самым красивым мужчиной года стал харизматичный Олег Винник, а самой красивой женщиной – неповторимая Оля Полякова.

Напомним, ранее Полякова "попросила" ребенка у Винника.