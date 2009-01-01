Дом Мэрилин Монро купили за 7,25 млн долларов

С момента смерти кинозвезды особняк сменил нескольких владельцев.

Мэрилин Монро Facebook

В США ушел с молотка дом легендарной Мэрилин Монро , который был ранее выставлен на продажу.

Об этом сообщает Los Angeles Business Journal.

Покупатель заплатил за особоняк даже больше денег, чем предполагалось. В итоге сделка совершилась за 7,25 млн долларов. Шикарный дом был продан менее, чем за десять дней.

Площадь особняка составляет более 240 кв.м. Его построили в 1929 году. Сообщается, что с момента смерти кинозвезды особняк сменил нескольких владельцев. В начале 1970-х его приобрели актеры Майкл Ирвинг и Вероника Хэмел. В 2010 году он появился на рынке за 3,85 млн долларов. Последний раз дом приобрели в ноябре 2012 года за 5,1 млн долларов.

Напомним, Анджелина Джоли купила дом рядом с особняком Брэда Питта.