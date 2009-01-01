Джамала вновь стала триумфатором премии YUNA-2017

Открытием года стал коллектив "Грибы".

В Киеве состоялась ежегодная церемония вручения наград украинским музыкантам премии YUNA-2017.

Триумфатором церемонии стала Джамала, которую признали не только лучшей певицей года, но и отметили ее за композицию "1944" и дуэт с группой "ДахаБраха".

Лучшей рок-группой стал коллектив The Hardkiss, поп — "Время и Стекло". Коллектив ТНМК получил награду за особые достижения в музыке.

Лучшим альбомом стал "Monatikзвучит", а видеоклипом — запись песни Monatik "Кружит". Премия за концертное шоу досталась группе The Hardkiss. Открытием года стал коллектив "Грибы".

Напомним, Alekseev назван открытием года на церемонии YUNA 2016.