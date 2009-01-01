Dzidzio и Оля Цибульская записали совместный трек о любви

Премьера клипа назначена на конец мая.

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Поющая ведущая Оля Цибульская и мегапопулярный Dzidzio представляют совместный трек.

Об этом пишет Обозреватель.

Оказывается, именно Михаил Хома в свое время настолько влюбился в вокал девушки, что уговорил ее вступить в эстрадно-цирковое училище. Ограничились ли тогда их отношения исключительно творческим интересом, музыканты умалчивают. Известно лишь, что на долгие годы их пути разошлись.

Гораздо больше рассказывает песня, которую Оля написала после встречи артистов на премии M1 Music Awards.

Композиция "Чекаю. Цьом" — о влюбленных, которым не суждено быть вместе. И сегодня Цибульская и Dzidzio не только спели ее дуэтом, но и отсняли совместный клип.

Снимал видео режиссерский тандем "Манифест Продакшн". В центре сюжета — стебная история о ловеласа и молодой красавице.

Премьера клипа назначена на конец мая.

Напомним, Оля Цибульская похвасталась оголенными ногами.