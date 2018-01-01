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Евровидение-2018: участница от Израиля оказалась в центре политического скандала

Сегодня, 17:04

В Лиссабоне призывают объявить бойкот израильской конкурсантке.

Нетта Барзилай
В Лиссабоне призывают объявить бойкот израильской конкурсантке Фото: Reuters
В столице Португалии Лиссабоне разгорелся скандал вокруг участницы Евровидения-2018 от Израиля Нетты Барзилай.

После того, как Нетта прошла в финал конкурса, на центральных улицах Лиссабона появились листовки, на которых активисты призывают "отправить Израилю 0 очков", сообщается на Telegram-канале Super.

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Причиной такого настроя называют боевые действия Израилем в Палестине и авиаудары по Сирии.

Организаторы конкурса пока не реагируют на появление агитации на улицах.

Нетта Барзилай, евровидение, бойкот
В Лиссабоне призывают объявить бойкот израильской конкурсантке Фото: Telegram-канал Super
Нетта Барзилай, евровидение, бойкот
В Лиссабоне призывают объявить бойкот израильской конкурсантке Фото: Telegram-канал Super

Напомним, финал конкурса состоится 12 мая, в нем примут участие представители 26 стран (пять из них — основатели конкурса — Франция, Германия, Италия, Испания и Британия, а также государство, представитель которого победил в 2017-м, — Португалия, попали в финал автоматически). Первым выступит украинский певец Melovin (Константин Бочаров).

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Теги:  
Нетта Барзилай, Netta, Израиль, протест, бойкот, Лиссабон, Португалия
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