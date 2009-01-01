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Гитаристу The Rolling Stones сделали сложную операцию

Сегодня, 15:15

Агент Вуда заверил, что произошедшее никак не повлияет на грядущий европейский тур группы.

Ронни Вуд
Ронни Вуд Скриншот
Участнику популярной рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуду прооперировали легкое.

Об этом передает Reuters.

Врачи оценивают состояние 69-летнего гитариста британской рок-группы The Rolling Stones как удовлетворительное.

Агент Вуда заверил, что произошедшее никак не повлияет на грядущий европейский тур группы.

"Я весьма благодарен за современное медицинское обслуживание, которое выявило проблему на ранней стадии, и хотел сказать спасибо всем врачам, лечившим меня", — заявил Вуд.

Отметим, что гастроли рокеров по Европе начнутся в Гамбурге, Германия, 9 сентября. Тур получил название No Filter.

Напомним, 68-летний гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд стал папой.

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