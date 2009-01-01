Группа "Антитела" поставила рекорд

Параллельно с туром, лидер группы Тарас Тополя проводит тематические встречи со студентами в городах.

Группа "Антитела" Пресс-служба

продолжает всеукраинский тур "Солнце" в поддержку одноименного альбома.

Первый концерт состоялся во Львове, 14 февраля в зале "Південний ЕКСПО", и собрал более 3000 человек.

На сегодняшний день группа выступила в 20 городах западной и восточной Украины, собирая полные залы. Изюминкой каждого выступления уже успело стать видео-селфи, в котором "Антитела" совместно с публикой озвучивают строчки из нового альбома "Солнце".

Параллельно с туром, лидер группы Тарас Тополя проводит тематические встречи со студентами в городах, где проходят выступления. В марте "Антитела" дадут рекордное количество концертов за всю историю группы, посетив 29 городов, 4 из которых находятся в прифронтовой зоне АТО. Во всех, без исключения, городах и областных центрах, команда делает полноценное шоу с мощным звуком, светом и виджеингом на больших экранах, которые музыканты возят с собой по всей Украине.

Всеукраинский тур "Солнце" продолжает набирать обороты. В апреле уже назначены дополнительные концерты на западной Украине. Концертная аудитория расширяется: молодежь, родители с детьми, люди среднего возраста, которые вместе подпевают ранее полюбившиеся и новые композиции.

Тарас Тополя: "Это настолько приятно, когда ты со сцены видишь перед собой не только молодежь, а и родителей с детьми, а часто, даже, дедушек и бабушек! Без преувеличения, замечаем, как люди приходят на "Антитела", выкупают места для всей семьи и подпевают песни так же всей семьей".

Гастроли по Украине продлятся до конца весны, а в конце апреля "Антитела" пересекут Атлантику, продолжая тур в городах Америки и Канады: Детройт, Чикаго, Миннеаполис, Нью-Йорк, Хьюстон, Даллас, Сиетл и Ванкувер.

Финальным аккордом тура станет Мега А open-air концерт в Киеве, 25 мая на вертолётной площадке конгрессно-выставочного центра "Парковый", где Антитела выступят с эксклюзивной программой "Солнце".

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