Алексей Горбунов снялся в новом клипе группы "Антитела"

23 ноября 2016, 11:07

Песня стала стаундтреком к одноименному сериалу.

На главную роль в клипе приглашен известный актер Алексей Горбунов, который с присущим ему нервом и честностью максимально раскрыл все задумки режиссера — Виктора Придувалова.

На протяжении нескольких минут перед зрителями разыгрывается настоящая драма. В ней есть все: преследование, убийство, любовь и сомнение.

Режиссёр клипа Виктор Придувалов: "В этой песне сложились мои привычки, мои принципы и мои правила, которые выработаны годами практики. Заключается это в том — если я с первого прослушивания вижу клип целиком, я обязан его сделать и донести то что я увидел — без понимания, без осмысления, а именно так, как увидел. "Одинак" — песня прорыв, соответственно и клип будет прорывом. В профессиональном плане для меня самого эта работа своего рода вызов. Степень сложности достаточно высока, особенно в монтаже. Уже много лет в наших клипах не было такого амбициозного сценария и возможности его реализовать. Я рад, что работа такого уровня будет именно для группы "Антитела".

Алексей Горбунов

Подготовка и съемки клипа прошли на одном дыхании. Собралась команда профессионалов, сумевшая превратить съемочную площадку в некий перформанс, где действие рождало магию.

Оператор Евгений Креденцер: "Абсолютно все участники процесса отдавали свою энергию в общий котёл, который уверенной рукой помешивал и ждал кипения Маэстро Придувалов, а это свою очередь активизировало и приумножало все мои внутренние резервы. В конце второго дня, уже после игровой части, перед началом съёмки синхронов группы, вместо обычного лёгкого переживания я носился по павильону, не зная, чем помочь осветителям, камерному департаменту, гримерам — я просто хотел поскорее взять камеру в руки и снимать. Не помню, когда получал столько драйва последний раз. Поэтому я не имел права дать осечку. Люблю такое состояние".

Тарас Тополя

Сюжет клипа держался в тайне до момента его презентации. Известно только, что Алексей Горбунов играет роль киллера известного политика. У режиссера клипа Виктора Придувалова — это первая работа с именитым актером и вторая работа с группой "Антитела".

Фронтмэн группы "Антитела" Тарас Тополя: "Видео "Одинак" — особенное. Съемкам способствовала очень серьезная продюсерская и организационная работа, с множеством рутинных и временами казалось невозможных для выполнения задач. Но вся эта подготовка на тотальном овердрайве стала основой для другого процесса — абсолютно подсознательного. Все съемки проходили интуитивно, без анализа мозгами. Вся команда просто двигалась вперед, и каждую последующую секунду все складывалось правильно. Энергия видео настолько сильная, что его можно смотреть даже с закрытыми глазами и все равно все почувствовать".

Напомним, Джамала презентовала клип, основанный на кадрах из художественного фильма.

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видео клип Тарас Тополя Алексей Горбунов группа Антитела
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