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Канье Уэст показал семейную идилию

Сегодня, 15:05

Уэст опроверг шквал слухов о разводе с реалити-звездой.

Ким Кардашьян и Канье Уест
Reuters
После госпитализации рэпер Канье Уэст поспешил заверить поклонников, что в его семье все хорошо.

Музыкант опубликовал совместный снимок с Ким Кардашьян и детьми на нвогодние прадники.

Фотография появилась на странице Уэста в twitter.


Таким образом Уэст опроверг шквал слухов о разводе с реалити-звездой. На фото из блога исполнителя он позирует вместе с Ким, трехлетней Норт и маленьким сыном Сейнтом. Свою публикацию Канье подписал довольно лаконично: "Счастливых праздников".

Напомним, Канье Уэст попал в список лузеров года.

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Канье Уэст, Ким Кардашьян, фото, семья, дети
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