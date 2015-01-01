Канье Уэст показал семейную идилию

Уэст опроверг шквал слухов о разводе с реалити-звездой.

Reuters

После госпитализации рэпер Канье Уэст поспешил заверить поклонников, что в его семье все хорошо.

Музыкант опубликовал совместный снимок с Ким Кардашьян и детьми на нвогодние прадники.

Фотография появилась на странице Уэста в twitter.

Таким образом Уэст опроверг шквал слухов о разводе с реалити-звездой. На фото из блога исполнителя он позирует вместе с Ким, трехлетней Норт и маленьким сыном Сейнтом. Свою публикацию Канье подписал довольно лаконично: "Счастливых праздников".

Напомним, Канье Уэст попал в список лузеров года.