Канье Уэст показал семейную идилию

Уэст опроверг шквал слухов о разводе с реалити-звездой.
Музыкант опубликовал совместный снимок с Ким Кардашьян и детьми на нвогодние прадники.
Фотография появилась на странице Уэста в twitter.
Happy Holidays pic.twitter.com/fxLFQQWJG7— KANYE WEST (@kanyewest) 27 декабря 2016 г.
Таким образом Уэст опроверг шквал слухов о разводе с реалити-звездой. На фото из блога исполнителя он позирует вместе с Ким, трехлетней Норт и маленьким сыном Сейнтом. Свою публикацию Канье подписал довольно лаконично: "Счастливых праздников".
Напомним, Канье Уэст попал в список лузеров года.