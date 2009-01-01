Кобзон рассказал, что Задорнов умирает

Михаилу Задорнову медики диагностировали рак мозга.

Михаил Задорнов Facebook

Российский сатирик Михаил Задорнов , который борется с онкологическим заболеванием, находится при смерти.

Об этом изданию "Дни.ру" заявил российский певец, депутат признанной нелегитимной в Украине Госдумы РФ Иосиф Кобзон.

"Что касается Задорнова... Да, он умирает. Умирает талантливейший артист", — сказал он.

Михаилу Задорнову медики диагностировали рак мозга. Заболевание, выявленное у сатирика, оказалось неизлечимым. Как говорят, врачи отказались от лечения, потому что признали свое бессилие. Впрочем, подобные утверждения не нашли поддержки со стороны родственников артиста.

Напомним, Михаил Задорнов впервые прокомментировал состояние своего здоровья.