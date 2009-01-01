Кузен Джорджа Майкла рассказал, от каких наркотиков умер певец

Зависимость у Майкла была от курительного кокаина.

Джордж Майкл EPA / UPG

Кузен британского исполнителя Джорджа Майкла, скончавшийся 25 декабря 2016 года , — Андрос Гиоргиу заявил, что причиной смерти певца стали наркотики.

Об этом сообщает Online.ua со ссылкой на Mirror.

По информации издания, родственник легендарного музыканта озвучил свое мнение в программе Виктории Дербишайр на Би-би-си. Кузен заявил, что Джордж перед смертью снова подсел на наркотики. "Тяжелые наркотики вернулись в его жизнь. Я думаю, что он принял слишком много чего-то в смеси с антидепрессантами. И его сердце просто перестало биться", — сообщил Гиоргиу.

Однако при этом он отметил, что зависимость у Майкла была от курительного кокаина, и опроверг слухи, которые ранее распространяли западные СМИ о том, что Джордж употреблял героин. "Это единственный наркотик, к которому он никогда не прикасался", — отметил Андрос. Также родственник отметил, что не считает, что причиной кончины певца могло быть самоубийство. "Я считаю, что у Майкла были мысли о самоубийстве, поскольку у него наблюдались проблемы с душевным здоровьем. Но я не считаю, что его смерть — самоубийство", — добавил он.

Ранее возлюбленный Джорджа Майкла — Фади Фаваз опубликовал в своем Twitter публикацию, в которой акцентировал внимание на том, что певец неоднократно предпринимал попытки суицида. Несмотря на это, его всегда удавалось спасти. Однако, на этот раз Майклу удалось уйти из жизни таким способом. Отметим, полиция до сих пор не установила причину смерти артиста, несмотря на проведенное вскрытие. Сейчас проводятся дополнительные анализы.

Напомним, Элтон Джон не смог сдержать слез на концерте памяти Джорджа Майкла.