Умер британский музыкант Джордж Майкл: самые известные песни белого короля соула

В Великобритании на 54-м году жизни умер британский музыкант Джордж Майкл.

Как сообщил журналистам его издатель, певец умер у себя дома, сообщает русская служба ВВС.

Смерть исполнителя подтвердила и местная полиция. Ее причины ни издатель, ни полицейские не сообщают. Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

Last Christmas — едва ли не самая известная песня Джорджа Майкла, которая появилась во время работы в группе "Wham!". На эту песню существует немало каверов, сообщает ТСН.





Один из крупнейших хитов Джорджа Майкла — I Want Your Sex, однако именно эта композиция долгое время им игнорировалась и исполнялась мало. А видео на песню вызвало немалый скандал из-за озвученной сексуальной темы.

Следующая песня — Jesus to a Child — тоже один из самых известных хитов покойного певца. Она посвящена бразильскому дизайнеру моды Ансельмо Фелеппе, который умер от кровоизлияния в мозг после заболевания СПИДом. Майкл написал эту песню буквально за час. После выхода песни появились слухи об отношениях певца с дизайнером.





Shoot The Dog — это клип-анимация, которая посвящена политической сатире против Джорджа Буша-младшего. В клипе есть немало ссылок, например, на мужской туалет, в котором Майкла поймали с другим мужчиной, а также на музыкальные периоды карьеры певца.





White Light — это композиция, которая появилась в творчестве певца после нелегкого периода, когда он был за шаг до смерти после осложнений от пневмонии. Ангела-хранителя в клипе сыграла супермодель Кейт Мосс.





Видео: WhamVEVO; georgemichaelVEVO; Gabriel P