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Леди Гага решила поставить точку в отношениях с Тейлором Кинни

Сегодня, 16:42

Певица уже начала встречаться с другим мужчиной.

Леди Гага
Леди Гага и Тейлор Кинни Instagram
Певица Леди Гага вернула помолвочное кольцо своему бывшему жениху Тейлору Кинни, с которым состояла в отношениях на протяжении пяти лет.

Об этом пишет ok-magazine.

На этот шаг она пошла из-за того, что начинает новые отношения и считает, что было бы нечестно оставлять у себя кольцо, знаменующее ее помолвку с Кинни.

Источник утверждает, что Гага и Тейлор периодически встречались в конце прошлого года, но попытки наладить отношения ни к чему не привели, поэтому певица решила поставить точку.

Несмотря на то, что певица уже начала встречаться с другим мужчиной, своим менеджером Кристианом Карино, они с Кинни сумели сохранить дружеские отношения.

Напомним, Гайтана спела о разрыве отношений.

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Леди Гага, отношения, кольцо, Тейлор Кинни
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