Леди Гага решила поставить точку в отношениях с Тейлором Кинни

Певица уже начала встречаться с другим мужчиной.

Леди Гага и Тейлор Кинни Instagram

Певица Леди Гага вернула помолвочное кольцо своему бывшему жениху Тейлору Кинни, с которым состояла в отношениях на протяжении пяти лет.

Об этом пишет ok-magazine.

На этот шаг она пошла из-за того, что начинает новые отношения и считает, что было бы нечестно оставлять у себя кольцо, знаменующее ее помолвку с Кинни.

Источник утверждает, что Гага и Тейлор периодически встречались в конце прошлого года, но попытки наладить отношения ни к чему не привели, поэтому певица решила поставить точку.

Несмотря на то, что певица уже начала встречаться с другим мужчиной, своим менеджером Кристианом Карино, они с Кинни сумели сохранить дружеские отношения.

Напомним, Гайтана спела о разрыве отношений.