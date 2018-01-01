Сегодня, 16:01 RSS

"Маленькая копия". Ани Лорак показала новое фото с дочкой

Сегодня, 15:43

Певица поделилась снимком в соцсети, его похвалили несколько пользователей.

Лорак
Ани Лорак показала новое фото с дочкой instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть новую фотографию со своей дочерью — 7-летней Софией.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 118 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Маленькая копия", — написала miraabilmalikova.

"Безумно красивые", — отметила akulova3950. "Красавицы обе!)))", — считает alesya_molokova.

2222
Ани Лорак показала новое фото с дочкой Софией Скриншот с instagram.com/anilorak

Напомним, Ани Лорак родила дочь Софию от своего мужа — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу — 9 июня 2011 года. Ранее стало известно, как супруги отметили седьмой день рождения девочки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Ани Лорак, дочь, София
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности