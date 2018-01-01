MamaRika объяснила, почему все в жизни ей дается тяжелым трудом

Артистка сказала, что не умеет манипулировать мужчинами.
В жизни ничего не достигала благодаря внешности, утверждала исполнительница во время чата на "Главреде".
"Я — не из тех девушек, которые умеют манипулировать мужчинами. Я слишком откровенная и нехитрая... Поэтому все в жизни мне дается тяжелым трудом", — отметила артистка.
Напомним, Анастасия Кочетова помолвлена с юмористом, капитаном команды КВН "Одесские Мансы" Сергеем Середой. Певица говорила "Главреду", что они пока не готовятся к свадьбе.