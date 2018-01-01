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MamaRika объяснила, почему все в жизни ей дается тяжелым трудом

Сегодня, 18:53

Артистка сказала, что не умеет манипулировать мужчинами.

MamaRika
Певица MamaRika назвала себя слишком откровенной и нехитрой Главред
Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) заявила, что слишком откровенная и нехитрая, поэтому в жизни ей все дается тяжелым трудом.

В жизни ничего не достигала благодаря внешности, утверждала исполнительница во время чата на "Главреде".

"Я — не из тех девушек, которые умеют манипулировать мужчинами. Я слишком откровенная и нехитрая... Поэтому все в жизни мне дается тяжелым трудом", — отметила артистка.

Напомним, Анастасия Кочетова помолвлена с юмористом, капитаном команды КВН "Одесские Мансы" Сергеем Середой. Певица говорила "Главреду", что они пока не готовятся к свадьбе.
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MamaRika, Анастасия Кочетова
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