MamaRika рассказала о подготовке к свадьбе, детях и отношениях с юмористом

Певица поделилась, что даже не выбрала дату торжества.

Певица поделилась, что даже не выбрала дату торжества Главред

MamaRika , отвечая на вопрос читателя во время чата в "Главреде" отметила, что подготовку к свадьбе она с женихом Сергеем Середой даже не начинала.

"Подготовки никакой нет. Дата тоже не выбрана. Даже и не знаю, когда это будет. Явно, не в ближайшее время. У нас много других дел, много работы, поэтому нам пока что не до свадьбы. Как только появится "окно", тогда мы этим займемся", - уточнила артистка.

Также она рассказала, что отношения с КВНщиком ничем не отличаются от отношений с обычными людьми, и юмор для ее жениха скорее работа, чем развлечение.

"Я бы не сказала, что юмористы в жизни очень веселые люди. Наоборот, юмор для них - это работа, и, смотря юмористическое шоу, Сергей просто и без эмоций говорит "смешно" или "не смешно". Для него юмор - это работа. Конечно, с различных жизненных ситуаций мы стараемся выходить с юмором. Но это не более, чем у других людей", - отметила MamaRika.

На вопрос поклонника, что для нее является счастьем, певица ответила, что для нее главное быть в кругу семьи, быть рядом с любимым человеком, и быть на сцене.

"Счастье бывает разным. Главное - найти для себя те вещи, которые погружают в состояние абсолютного счастья", - добавила MamaRika.

Поклонники заметили, что артистка не носит кольца, на вопрос почему, она объяснила, что эти ювелирные изделия блокируют энергию.

"Люблю, когда энергетические потоки ничем не пережимаются. Знаю, что звучит странно. Недавно стала носить единственное кольце - обручальное", - рассказала Анастасия.

Также артистка призналась, что через 10 лет представляет себя обязательно с двумя детьми, домом, парой платиновых альбомов, и возможно одним "Грэмми".

Певица поделилась, что даже не выбрала дату торжества instagram.com/mamarika_official

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