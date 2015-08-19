Певица Эрика: не желаю никому увидеть то, что видела я в зоне АТО

На сайте "Главред" состоялся чат с лучшей вокалисткой нового поколения украинских певиц, харизматичной, амбициозной и непосредственной участницей "Фабрики зірок" Эрикой. Общаясь с читателями, она рассказала, как работается украинским артистам сегодня, в период непростой политической и экономической ситуации в стране, стали ли украинцы меньше ходить на концерты, как трагические события последних полутора лет изменили сознание людей, в том числе в плане музыкальных предпочтений, а также что побуждает ее выступать в зоне АТО перед военными. Кроме того, Эрика рассказала о своей новой видео работе на песню "Весь мир", о том, как борется с "форматностью" в украинском шоу-бизнесе, а также что напоминает жизнь артиста — праздник или аскезу.

Представляем стенограмму чата с Эрикой.

dim-dim: После того как с украинских сцен исчезли российские "попсовики", стало ли украинским артистам легче дышать? Проще говоря, работа есть или совсем кризис?

Эрика: От исчезновения российских "попсовиков", у нас работы не добавилось и не убавилось. Мы и раньше нормально существовали, и сейчас. Больше на работу и занятость артиста влияет ситуация в стране. А поют ли российские артисты в Украине, не влияет на мой график. Я сосредоточена исключительно на своем творческом продвижении.

Могу сказать одно: в связи с событиями в стране сознание людей кардинально изменилось, и в этом я вижу плюс — люди готовы принимать и воспринимать качественную европейскую музыку, люди готовы к новому. И это — начало чего-то, начало глобальных изменений. Поэтому пытаюсь во всем видеть что-то хорошее. Сейчас самое время начинать делать то, что мы боялись делать раньше. Надо быть смелыми.

Ajsidora: Эрика, мешает ли работа на сцене семейной жизни, приходится ли расставлять между ними приоритеты, или все спокойно можно совмещать? Второе. Бывают ли периоды, когда вы ощущаете усталость от популярности, когда хочется спокойно пройти по улицам, оставшись не узнанной? Третье. Как сами думаете, какой у вас характер, вы конфликтный человек, с вами легко работать?

Эрика: 1. Все спокойно можно совмещать. Мне особо повезло, потому что мой любимый человек — из моей же сферы, и он прекрасно меня понимает, очень поддерживает всегда. Мы взаимодействуем прекрасно. У нас идеальный баланс работы и личной жизни.

2. Таких моментов не бывает. Благо, мы живем в современной европейской стране, и наши люди ведут себя интеллигентно по отношению к артистам. У меня были единичные случаи, когда излишнее внимание поклонников приносило дискомфорт. В большинстве случаев все в адеквате, хотят общаться, фотографироваться, и это прекрасно. Это — моя работа. И я получаю от этого удовольствие.

3. Со мной сложно работать, я сложный человек. Не конфликтный, но очень требовательный во всем. Перфекционист, а в некоторых моментах — шизоид (если у меня родилась идея, вынесу мозг всем вокруг, но это должно получиться). Не считаю, что это плохие качества в работе — наоборот. Благодаря им достигаю своих целей.

Tianna: Расскажите о съемках клипа "Весь мир". Чем вам запомнилась работа над ним?

Эрика: "Весь мир" — нечто новое в моем артистическом опыте. Изначально режиссер клипа Анна Бастон задала настроение. Она — очень творческая единица, прекрасная певица, а теперь еще и режиссер. У нее собственное особое видение. Поэтому я впервые решила довериться полностью и дала ей карт-бланш, как творцу этой видео работы. Просто интуитивно чувствовала, что так нужно сделать, чтобы было интересно и по-другому. Мои ожидания она оправдала.

Было много казусов на съемках: нас хотели убить разъяренные жильцы дома, на крыше которого была одна из локаций. Постоянно нас преследовали какие-то неудачи, связанные с местами съемок. Но наша команда лихо со всем справилась. В этих тяжелых муках родилось такое интересное видео произведение, которое я считаю новым словом в творчестве Эрики.

Tianna: Правда ли, что шоу-биз — это мир "акул"? Легко ли дружить (по-настоящему) с коллегами по сцене?

Эрика: Мир вокруг нас — это то, чем мы есть внутри. Поэтому как ты все воспринимаешь, так оно тебе и откликается. Я считаю, что это моя работа, пытаюсь минимально создавать дискомфорт окружающим и в ответ получаю то же самое. Кроме того, мы все очень дружны, поскольку украинский шоу-бизнес небольшой по объему. Поэтому никаких проблем — нужно просто относиться к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Важно сосредоточиться на своих победах, а не тратить время на перемывание костей другим.

Asia: ВчерабылденьрожденияКузьмы. Как вы относитесь к его творчеству, вообще, к этому человеку? После смерти Кузьмы показалось, что в Украине талантливому артисту и просто интересному человеку нужно умереть, чтобы быть замеченным и оцененным должным образом. Почему так?

Эрика: Гибель Кузьмы — это трагедия, огромная потеря всеукраинского масштаба. Лично я с ним была знакома достаточно близко и считаю, что он был невероятно человечным во всем. Его музыка сопровождала меня с самого детства и помогала справляться с самыми разными переживаниями. Кузьма умел затронуть в своих песнях такие темы, которые остальные артисты просто боялись озвучить. Он был свободен в своих мыслях, творчестве и был потрясающим человеком. Правильно написала моя знакомая: мы не вспоминаем о тебе — мы просто не забываем и никогда не забудем о тебе.

Признание после смерти великих людей — это стандартная ситуация, так было во все времена и все эпохи. При жизни мало кого оценивают по достоинству, к сожалению. Лично я Кузьму считала гением при жизни.

Mitia: Украина переживает весьма непростые времена, а финансовое благосостояние украинцев оставляет желать лучшего. Как работается артистам в такой период, с чем возникает больше сложностей? По вашим наблюдениям, меньше ли стали украинцы ходить на концерты сейчас, тратить времени и денег на развлечения?

Эрика: Работы стало меньше — людям не до концертов сейчас. Всегда было так, что даже во время войны людям хочется переключиться хотя бы ненадолго на что-то хорошее. Но, к сожалению, у украинцев сейчас нет такой возможности — в финансовом плане страна в ж... Мы, артисты, адаптируемся к этой ситуации, потому что на себе ощущаем кризис — корректируем политику цен, участвуем в благотворительных концертах. Мы все люди, и все понимаем. Если надо работать на более лояльных основах, то я, как артист, это делаю.

Valentyna: Еріко! Де саме вам довелося побувати з виступами в зоні АТО? Поділіться враженнями від побаченого, від спілкування з нашими військовими? Ваші власні висновки про цю війну? Заздалегідь вдячна за відповіді.

Эрика: Я була багато разів у зоні АТО, в "гарячих точках" і вважаю це правильним. Неодноразово потрапляла в зону ризику, коли була ймовірність не повернутися додому після таких концертів. Але вважаю це своїм обов'язком як артиста, людини, громадянина України. У мене в сім'ї склалася особлива ситуація у зв'язку з тим, що відбувається: мій батько — громадянин Росії, а мама — українка. Були певні труднощі щодо порозуміння в родині. Можна про це довго говорити, та зазначу одне: головне в цій ситуації — вмикати мозок, здоровий глузд, намагатися аналізувати всі джерела інформації і залишатися людьми. На своєму прикладі зрозуміла, що можна порозумітися в будь-якій ситуації, і родина для мене на першому плані. Тому пишаюся тим, що моя сім'я стала тільки міцнішою в такий важкий час, нас це об'єднало більше.

Я не бажаю нікому побачити те, що бачила я в зоні АТО. Я бажаю всій Україні, кожному з нас, щоб це криваве "шоу", вигідне деяким страшним людям, нарешті скінчилося, і Україна розквітла знову.

journ_: Еріко, чи відчуваєте ви свою відповідальність за формування музичних смаків певної частини українців (ну, принаймні глядачів вашого хіт-параду)? До речі, як би ви загалом оцінили вимоги наших людей до музичного продукту, чи справді вони навчилися обирати якісні музику, тексти, чи все-таки найбільший попит на доволі поверхову і примітивну попсу? Дякую.

Эрика: Я відчуваю максимальну відповідальність за формування музичного смаку свого слухача і українців. Тому остання композиція "Весь мир" є прикладом того музичного продукту, який є початком і певним перехідним етапом від тієї музики, яка була раніше, до тієї, яка буде надалі. Особисто я усвідомлюю, що українці у зв'язку з ситуацією в країні та глобальними змінами готові відкинути примітивний потік того, що їм намагалися нав'язати раніше, і готові до справжньої якісної європейської музики. У нас надзвичайна кількість талановитих молодих музикантів, про яких, на жаль, ніхто не знає тільки тому, що ми засмічували медіа простір весь цей час і в певній мірі продовжуємо робити це і зараз музичним непотребом. Настав час це змінити. Особисто я почала з себе.

Marisha: Вы очень органично смотритесь в роли телеведущей. Если полагать, что хит-парад — это только начало, то в роли ведущей каких телевизионных проектов вы себя еще хотели бы попробовать? Отдельное спасибо за видео, не вошедших в программу кадров, - сплошной позитив!:)

Эрика: Спасибо огромное, мне очень приятно, что вы следите за моей деятельностью. Добавлю еще одновременно к ответу на предыдущий вопрос… Я не отвечаю за формирование хит-парада — это делаете вы, зрители, своими голосами. Лично я дала бы "зеленый свет" многим тем, кто еще остается в тени, но это не в моих силах.

Вижу себя в роли ведущей в разных проектах, но на их реализацию нужно время. Пока "маємо шо маємо". Считаю, что это хорошее продолжение того, что было до того.

Рада, что вы оценили дурацкие ролики кадров, не вошедших в программу. Очень хочу раскрыться перед вами настоящей, такой, какая я есть. С помощью этих роликов, надеюсь, мне это удастся. Следите — обещаю радовать вас дальше.

Хочу добавить, что в мои планы входит реализация себя в качестве актрисы. Пока оставим интригу, но активно над этим работаю.

Helga: Еріко! 1) Як ви плануєте провести свято — День Незалежності? Чи плануються ваші виступи в цей день? 2) Як ви ставитеся до такого явища, коли деякі артисти намагаються піаритися на війні та спекулювати на темі патріотизму (тобто які, наприклад, спочатку їздять до Росії виступати чи потусуватися з місцевими співаками, що висловлюються проти України, а потім повертаються і на сучасну вимогу публіки нашвидкоруч "організовують" пісеньку про свою начебто любов до батьківщини? 3) І провокативне питання: чи поїхали б ви зараз із концертом до Росії, якби запропонували апетитний гонорар?:) Дякую за відповіді.

Эрика: 1) Як справжній артист, я святкую на сцені.

2) Я не маю права засуджувати політичні позиції своїх колег. Можу сказати, що кожен робить так, як йому дозволяє совість. Головне — пам'ятати, що люди все бачать, і людей не обдуриш.

3) В Росії не плануємо виступів. Доки конфлікт між країнами не стане історією.

Oks_ana: Еріко, за вашими спостереженнями, як людини, яка є ведучою одного з хіт-парадів, у чому полягає секрет хітової пісні? І друге — чи вдалося українській музиці, шоу-бізу подолати таку біду, як вимога "форматності"?

Эрика: Секрет хітової пісні — у гармонійному поєднанні композиції з артистом. Якщо артист органічно існує в своїй музиці, тоді це відчуває слухач, і кожна пісня є хітом. Коли образ артисту нав'язують, він робить усе через силу, це відчувається, а результат — відповідний.

Поки що активно боремося з проблемою форматності. Особисто я активно за це взялася: як бачите, остання композиція, а особливо — кліп, далеко неформатні. Деякі музичні канали навіть відмовили нам у ротації. Особисто мене це не зачіпає, а навпаки є певним компліментом. Розумію, що я відрізняюся від інших, і це круто. Тому якщо з кожним разом таких артистів ставатиме більше, які не будуть боятися бути поза форматом, тоді ми подолаємо бар'єр стандартів української музики.

Sonita: Правда ли, что вы даете уроки вокала? Какие требования предъявляете к тем, кто желает стать вашим учеником, т.е. жесткий ли у вас конкурс? Сколько стоят ваши уроки? И что подвигло вас стать учителем?

Эрика: Да, я активизировала школу вокала Эрики. Требования простые: желание петь и трудиться на этом нелегком поприще. Цена адекватная, звоните по телефону, указанному на сайте erika.ua.

Вообще, это долгая история, ей уже лет эдак семь-восемь. В прошлом я жила во Львове, где у меня была своя студия. Вот решила через столько лет использовать грамотно свободное время и передать желающим свое умение.

Sonita: Эрика, что лично вы думаете о ситуации с Ириной Билык и ее поездкой в Крым? Всегда ли наши люди, слишком чувствительные к периодическим визитам украинских артистов в Россию и Крым, справедливо и корректно судят об исполнителях и их действиях?

Эрика: Ирина Билык долгие годы представляла Украину на всевозможных конкурсах, выпустила огромное количество украиноязычных альбомов, является Примадонной украинского шоу-бизнеса — разве она, как артист, сделала мало?! Стоит ли отрекаться от любимой певицы из-за селфи в социальных сетях? На эти вопросы пускай каждый ответит для себя сам.

Yaroslav: Эрика, спасибо за четкую позицию, за родину, за Украину! Ездишь в АТО, ребят поддерживаешь, а не как многие (типа "звезды") проходимцы двуликие. Ну и, Эрика, давай уже народные хиты и порви Украину хитами, пока что-то у тебя с этим не очень клеится. Песни хорошие, и пусть они тоже будут, но все это — не то.От тебя ждут большего, и для этого у тебя все есть! Спасибо и только вперед!

Эрика: Обещаю оправдать вашу веру в меня. В ближайшее время обещаю выпустить много красивых украиноязычных песен. Буду удивлять и радовать — ждите.

Pilgrim: Какие табу существуют для вас на пути к славе и востребованности как артистки?

Эрика: Четко разделяю понятия работы и личной жизни. Исключила все пагубные привычки (стимуляторы:))), включая алкоголь, сигареты, веду здоровый образ жизни. Это помогает мне двигаться вперед и дает силы.

Pilgrim: Как ваши родители, молодой человек относятся к серии ваших откровенных фотосессий для мужского глянца? Что лично вам дал опыт такой съемки?

Эрика: Все мои родные люди относятся позитивно. Опыт таких съемок дал уверенность в себе. Я приобрела момент правильной раскрепощенности (в правильных дозах). Да и, мне кажется, просто порадовала мужскую половину аудитории.

Mirra: Якщо не помиляюся, Ви за фахом є перекладачем. Ніколи не шкодуєте, що працюєте не за спеціальністю?

Эрика: Ні, не шкодую, адже часто доводиться свої вміння використовувати. Пишу пісні англійською, співпрацюю з американськими продюсерами. Та й взагалі, зараз без знання іноземної мови — нікуди.

Mirra: Еріко, Ваше життя, життя артистки — це здебільшого суцільне свято чи аскеза? Чи складно Вам відвойовувати місце під сонцем в світі української музики?

Эрика: Це більше аскеза, Аніж свято. Доводиться відмовлятися від більшості розваг, щоб бути в формі і тішити вас свіжим виглядом та дзвінким голосом. Перше враження, що життя артиста — це суцільне свято, абсолютно хибне. Складно завжди, кожному з нас. Життя — це взагалі складно, і ніхто не обіцяв, що буде легко. Але чим більше працюєш, тим більше задоволення отримуєш. І з кожним новим звершенням вчишся отримувати задоволення, а не воювати і щось комусь доводити. І, мені здається, це є правильним на нинішньому етапі.

Ulian98: Якби тебе запросили стати наставником в проекті "Голос.Діти", погодилась би,чи, можливо,вважаєш,що в тебе немає достатнього досвіду?

Эрика: Погодилася б, досвіду достатньо. Поки що пропозицій не надходило.

Ulian98: Нещодавно ти казала,що нормально сприймаєш критику,тому я насмілюся висловити свою думку стосовно кліпу "Весь мир".Таке відчуття,що хотіли зробити гарну і модну картинку,але зробили все нашвидкоруч. Гарні образи,гарні локації,але відчувається певна недопрацьованість в кліпі. Добре,що тияк творча одиниця експерементуєш з образами та стилями.Сподіваюся, наступного разу все буде бездоганно.

Эрика: Дякую за вашу думку. Безмежно ціную здорову критику. Знаю, що є певні технічні моменти, які ми фізично недопрацювали. Але на помилках вчаться. І наступного разу буде краще. Це — головне.

Ulian98: Нагорода "народна артистка України" в твоїх мріях це найвищий апогей визнання в рідній країні?Чи, можливо, ти вважаєш всі звання пережитком минулого?

Эрика: Це "old school" у поганому розумінні цього слова. Всі нагороди, розподіл на ешелони артистів і решта маячні, яка за стандартом здається важливою, насправді не варта нічого. Важлива любов і вірність слухача та твоя музика. Все.

Ulian98: Ти будеш присутня в 2016 році на премії "Юна", можливо, навіть співатимеш? Образа вже пройшла, чи ти ще ігноруватимеш цю премію?

Эрика: Образи й не було — була твереза оцінка. Якщо буду номінована, буду присутня.

Ulian98: Протягом останнього року Катя Осадча в тебе часто бере інтерв'ю. З чим це пов'язано? Можливо, з тим, що як творча одиниця ти вже щось значиш у нашому шоу-бізі?

Эрика: Сподіваюся, що за сім років існування Еріки як артиста на нашій сцені, я маю певну вагу. Та й, в принципі, Катя Осадча, на мою думку, найкращий журналіст України, і з нею завжди цікаво і є про що поговорити. І це, напевно, найголовніше.

Ulian98: Ти розділяєш думку, що лікарі схожі в своїй професії на артистів, адже одні лікують тіло, а інші — душу?

Эрика: Щось у цьому є. Дуже сподіваюся, що моя музика загоїла не одну душевну рану.

Ulian98: Цього року шанувальники твого неповторного голосу зможуть почути якийсь музичний сюрприз від тебе? Чи завершила ти вже роботу над новою україномовною композицією?

Эрика: Вже відповідала на подібне питання. Все буде — запасіться терпінням. Сподіваюся, здивую вас більше, ніж очікуєте.

Ulian98: Неповторна Еріко, завжди цікаво дивитися залаштункові відео з Головного хіт-параду України. Радуй і надалі всіх шанувальників таким позитивом.

Эрика: Дякую, приємно, що вам подобається. Слідкуйте за появою нових відео у моїх соцмережах та на сайті.

Ігор Тимофєєв: Еріко, ти ше підтримуєш стосунки зі Стасом Шурінсом? Красивий роман на "Фабриці", бурхливе розставання, сльози, душевна драма... Чи вже все загоїлося в серці?

Эрика: А хто це? Жартую. Пройшло вже 48 років, і у кожного з нас вже народилося по десять онуків. :)))) Не актуально. Крапка.

Денис Ціцішвілі: Твое отношение к рейтингам?

Эрика: Циничное и ироничное. Собственно, это вы можете наблюдать в моих закадровых роликах хит-парада с моим участием.

Денис Ціцішвілі: За что ты полюбила музыку? И что тебе больше всего нравится в ней?

Эрика: Она дает силы жить.

Денис Ціцішвілі: Чи звертаєш увагу на вирази обличчя людей в залі під час виступу, чи дратує коли комусь відверто із них скучно?

Эрика: Намагаюся робити так, щоб скучно не було нікому. А якщо помічаю такі обличчя, можу підійти, взяти за руку і заставити танцювати і співати. Так, я така — бійтеся мене на моїх концертах. :))) Сумувати не дам нікому. :)))

Денис Ціцішвілі: Самое необычное место, куда вы поставили свой автограф?

Эрика: На гіпсі нашого героя з зони АТО, а також на автоматах Калашнікова.

Денис Ціцішвілі: Які подарунки тобі приємно отримувати? Що робить тебе щасливою?

Эрика: Люблю робити подарунки більше, ніж отримувати. А якщо вже отримувати, то найкращий подарунок — час, проведений із рідними людьми.

Фото Владислава Мусиенко