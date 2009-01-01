У жены Порошенко утверждают, что она летает рейсовым самолетом эконом-класса

Спикер первой леди Украины отреагировала на инцидент со снимком на АЗС.
Об этом в Facebook написала пресс-секретарь первой леди Украины Инна Битюк, ссылаясь на данные ее помощницы Наталии Бутенко-Бебы.
Такую информацию она разместила после того, как один из блогеров опубликовал у себя в соцсети фото супруги главы государства на АЗС, но не указал его первоисточник.
"Марина Порошенко летает рейсовым самолетом эконом-класса. Фото сделано… во время перелета по маршруту "Киев — Днепр", — отметила спикер.
Ранее сообщалось, что после каникул нардепы пришли на открытие седьмой сессии Верховной Раде VIII созыва отдохнувшие, загорелые и в отличном настроении, а две народные избранницы даже "выгуляли" дизайнерские наряды.