Майли Сайрус полностью обнажилась, опубликованы фото

Девушки украшают лишь розовые кристаллы и ничего больше.

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В этот раз она полностью обнажилась, пишет dailymail.co.uk.

Она появилась на обложке нового подарочного издания Дэвида Лашапеля Lost+Found. 24-летняя певица позирует абсолютно обнаженной в образе яркой бабочки, заточенной в тюремную камеру. При этом тело девушки украшают лишь розовые кристаллы и ничего больше.

В издании Lost+Found собраны и другие ранее неизвестные снимки скандального фотографа. На откровенных кадрах мы сможем увидеть Бритни Спирс, Майкла Джексона, Уитни Хьюстон, Дэвида Боуи и Кендалл Дженнер.

Напомним, беременная Серена Уильямс полностью обнажилась.

фото dailymail.co.uk