Майли Сайрус полностью обнажилась, опубликованы фото

Девушки украшают лишь розовые кристаллы и ничего больше.
В этот раз она полностью обнажилась, пишет dailymail.co.uk.
Она появилась на обложке нового подарочного издания Дэвида Лашапеля Lost+Found. 24-летняя певица позирует абсолютно обнаженной в образе яркой бабочки, заточенной в тюремную камеру. При этом тело девушки украшают лишь розовые кристаллы и ничего больше.
В издании Lost+Found собраны и другие ранее неизвестные снимки скандального фотографа. На откровенных кадрах мы сможем увидеть Бритни Спирс, Майкла Джексона, Уитни Хьюстон, Дэвида Боуи и Кендалл Дженнер.
Напомним, беременная Серена Уильямс полностью обнажилась.
фото dailymail.co.uk