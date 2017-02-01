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Мелания Трамп в костюме за 10 тыс.долларов появилась на выступление мужа

Сегодня, 16:07

Трамп не впервые появилась на публике в одежде американского бренда.

Мелания Трамп
Мелания Трамп Reuters
Первая леди США Меланья Трамп пришла выступление мужа, американского президента Дональда Трампа в конгрессе в блестящем костюме.

Об этом сообщает Refinery29.

По данным издания, стоимость ее наряда составляет около 10 тыс. долларов.

Мелания Трамп блистала в наряде с весенней коллекции Michael Kors. По имеющейся информации, пиджак стоит почти 5 тыс., юбка — около 4,6 тыс.

Мелания Трамп
Reuters

Отмечается также, что Трамп не впервые появилась на публике в одежде американского бренда. Например, на инаугурацию супруга она пришла в наряде Ralph Lauren, а на встречу с женой премьер-министра Японии Акиэ Абэ — в наряде Calvin Klein.

Мелания Трамп
Reuters

Как отмечает издание, предыдущая первая леди Мишель Обама также поддерживала американских дизайнеров, но предпочитала носить платья. Трамп, со своей стороны, делает своим фирменным стилем костюмы с юбками.

Напомним, пластический хирург рассказал, как изменила внешность Мелания Трамп.

Теги:  
Мелания Трамп, наряд, дизайн, Michael Kors
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