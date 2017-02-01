Мелания Трамп в костюме за 10 тыс.долларов появилась на выступление мужа

Трамп не впервые появилась на публике в одежде американского бренда.
Об этом сообщает Refinery29.
По данным издания, стоимость ее наряда составляет около 10 тыс. долларов.
Мелания Трамп блистала в наряде с весенней коллекции Michael Kors. По имеющейся информации, пиджак стоит почти 5 тыс., юбка — около 4,6 тыс.
Отмечается также, что Трамп не впервые появилась на публике в одежде американского бренда. Например, на инаугурацию супруга она пришла в наряде Ralph Lauren, а на встречу с женой премьер-министра Японии Акиэ Абэ — в наряде Calvin Klein.
Как отмечает издание, предыдущая первая леди Мишель Обама также поддерживала американских дизайнеров, но предпочитала носить платья. Трамп, со своей стороны, делает своим фирменным стилем костюмы с юбками.
Напомним, пластический хирург рассказал, как изменила внешность Мелания Трамп.