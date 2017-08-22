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Миша Романова рассказала об отношениях с Максом Барских

Сегодня, 10:24

Макс и Миша любят вместе отдыхать, к слову, в этом году артисты были на греческом острове Миконос.

Миша Романова
Миша Романова и Макс Барских Instagram
Уже долгое время среди поклонников популярного певца Макса Барских и участницы женского коллектива "ВИА Гра" Миши Романовой ходят слухи о романе между артистами.

Катя Осадчая в программе "Светская жизнь" решила узнать у Миши Романовой, что же связывает ее с Барских и правда, что между ними есть романтические отношения.

Звезды часто подогревают домысли фанов, публикую в Сети совместными фото и видео. Также Макс и Миша любят вместе отдыхать, к слову, в этом году артисты были на греческом острове Миконос.

 

"У нас всегда есть больше, чем дружба. Это даже сильнее, чем любовь", — прокомментировала Миша свои отношения с Максом Барских.

Напомним, Кэти Перри рассказала об отношениях с Орландо Блумом.

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Миша Романова, Макс Барских, роман, отношения
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