Музыкант Моби высмеял предложение Трампа сыграть сет на инаугурации

Во время выборов на пост президента США Моби поддерживал кандидата демократов Хиллари Клинтон.

Музыкант Моби и Хилари Клинтон Instagram

Знаменитый американский музыкант Моби с юмором отнесся к предложению, которое поступило ему от Дональда Трампа.

Об этом пишет ivona.

На своей страничке в Instagram Моби посмеялся над предложением Трампа выступить на его инаугурации с диджей-сетом.

Артист сообщил, что взамен на его выступление он попросил бы новоизбранного Президента США представить свою налоговую отчетность.

"Думаю, я бы согласился сыграть на инаугурации, если бы в качестве гонорара Трамп опубликовал свою налоговую отчетность", — написал музыкант в соцсети.

Во время выборов на пост Президента США Моби поддерживал кандидата демократов Хиллари Клинтон.

Ранее предложение сыграть на церемонии отверг Элтон Джон. Певец также был против того, что Трамп использовал его хиты Rocket Man и Tiny Dancer во время своей кампании.

Отметим, что церемония приведения к присяге избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

На следующий день после церемонии в Вашингтоне пройдет женский марш. В мирном протесте против Дональда Трампа примут участие голливудские актрисы Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур, Фрэнсис Макдорманд, Кэти Перри и Шер.

Фото опубликовано moby XⓋX (@moby)Янв 9 2017 в 8:52 PST

Напомним, Селин Дион не хочет петь на инаугурации Трампа.