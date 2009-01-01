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Невыездной Виталий Козловский отправился в Турцию

Сегодня, 19:22

Директор артиста подтвердила, что певцу выезд дозволен, и все официально и законно. 

Виталий Козловский
Виталий Козловский Instagram
Украинский певец Виталий Козловский, которому запретили выезд из Украины до 1 января 2099 года, поехал в Турцию.

Это новостью он поделился со своими подписчиками в Instagram.

"Отдых + Работа = удачная формула Удовлетворения!" — написал Козловский

По информации "Комсомольской правды в Украине", директор Козловского подтвердила некоторым СМИ, что певцу выезд дозволен, и все официально и законно. Скорее всего, так и есть, но поскольку директор артиста отбыла в Турцию вместе с Виталием, комментария пока ждать не приходится.

 

Напомним, экс-невеста Виталия Козловского не планировала выходить за него замуж.

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Виталий Козловский, невыездной, Турция
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