Одеты в черное, каждому — отдельное авто. В "Борисполь" прилетела группа Scorpions

В аэропорту не было фанатов рокеров, музыканты быстро погрузились в свой транспорт и поехали в отель.

Музыканты требовали, чтобы каждого из них встречало отдельное авто tsn.ua

В пятницу, 10 ноября, в аэропорт "Борисполь" (находится под Киевом) прилетела легендарная немецкая, гостей приняли в VIP-терминале.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на собственных корреспондентов.

По данным издания, в аэропорту не было фанатов музыкального коллектива, но там каждого из его участников ждала машина представительского класса.

"… это требование самих музыкантов, чтобы каждого встречало отдельное авто, но одной марки и года выпуска. Кроме того, багаж музыкантов везут отдельным грузовиком", — говорится в статье.

Рокеры были одеты в черное с головы до ног, очень быстро погрузились в свой транспорт и поехали в отель.

Рокеров приняли в VIP-терминале tsn.ua

Напомним, Scorpions даст концерт 11 ноября в киевском Дворце спорта в рамках тура Crazy World. Ранее сообщалось, что группа отказалась выступать в захваченном Россией Крыму.

Фото: tsn.ua