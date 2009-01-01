Одеты в черное, каждому — отдельное авто. В "Борисполь" прилетела группа Scorpions

В аэропорту не было фанатов рокеров, музыканты быстро погрузились в свой транспорт и поехали в отель.
Об этом пишет ТСН, ссылаясь на собственных корреспондентов.
По данным издания, в аэропорту не было фанатов музыкального коллектива, но там каждого из его участников ждала машина представительского класса.
"… это требование самих музыкантов, чтобы каждого встречало отдельное авто, но одной марки и года выпуска. Кроме того, багаж музыкантов везут отдельным грузовиком", — говорится в статье.
Рокеры были одеты в черное с головы до ног, очень быстро погрузились в свой транспорт и поехали в отель.
Напомним, Scorpions даст концерт 11 ноября в киевском Дворце спорта в рамках тура Crazy World. Ранее сообщалось, что группа отказалась выступать в захваченном Россией Крыму.
Фото: tsn.ua