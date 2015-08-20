Scorpions отказались выступать в Крыму, назвав его "сомнительной территорией"

Легендарная немецкая рок-группа Scorpions отказалась выступать в аннексированном Крыму.

23 августа в Севастополе должно состояться боксерское шоу, на которое планировали пригласить рокеров.

Но организатор шоу Владимир Хрюнов признался, что Scorpions на сцене не будет, пишет Газета ру.

"Менеджер группы Scorpions подтвердил мне все условия, согласился на очень большой гонорар. Но потом прислал письмо: к сожалению, это территория, которая вызывает у нас сомнения, и мы, наверное, сюда не поедем. Scorpions не будет", ― заявил Хрюнов.

Напомним, ранее знаменитые рокеры из Scorpions выразили свою поддержку Майдану. Тогда вокалист команды Клаус Майне даже записал видеообращение.