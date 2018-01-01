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Певица Руслана показала видео с полуголой фотосессии на снегу

Сегодня, 03:30

Исполнительница утверждает, что не успела замерзнуть.

Руслана
Фотоссесия на снегу продолжалась довольно долго, отметила Руслана Лыжичко facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
Украинская певица Руслана Лыжичко выложила в Сеть видео с фотоссесии, на которой она позировала в спортивном белье на снегу.

Съемки продолжались довольно долго, написала исполнительница на своей странице в Facebook.

"Весна на снегу... я не успела замерзнуть, потому что меня исцеляли лучи солнца и дыхание весны, что скоро заберет холод зимы навсегда", — отметила артистка.

Напомним, в конце декабря 2017 года Руслана Лыжичко сообщила, что в четвертый раз стала крестной мамой — покрестила дочь своего большого друга Павла Грицака. Обряд проходил в киевском храме Святого Василия Великого.
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Руслана Лыжичко, белье, снег, фотоссесия
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