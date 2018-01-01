Певица Руслана показала видео с полуголой фотосессии на снегу

Исполнительница утверждает, что не успела замерзнуть.
Съемки продолжались довольно долго, написала исполнительница на своей странице в Facebook.
"Весна на снегу... я не успела замерзнуть, потому что меня исцеляли лучи солнца и дыхание весны, что скоро заберет холод зимы навсегда", — отметила артистка.
Напомним, в конце декабря 2017 года Руслана Лыжичко сообщила, что в четвертый раз стала крестной мамой — покрестила дочь своего большого друга Павла Грицака. Обряд проходил в киевском храме Святого Василия Великого.