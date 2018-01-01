Победитель нацотбра "Евровидения-2018" о своем номере: было трудно и жарко

Melovin прокомментировал скандальную ситуацию по поводу угроз в адрес представительницы жюри Джамалы.

Артист победил в финале с песней "Under the Ladder". Facebook.com

Костя Бочаров)

, который представит Украину на музыкальном конкурсе в Лиссабоне рассказал о своем ярком номере.

Певец отметил, что сам придумал необычный ход, поднявшись к роялю... по горящей в буквальном смысле слова лестнице, пишут "Вести".

"Идея номера целиком и полностью моя. Во время выступления было действительно очень жарко. И трудно было петь из-за дыма и паров", — рассказал Melovin.

Как рассказал Melovin, для основного конкурса в Европе он опять слегка изменит свой номер, идея которого у него, по его словам, была еще до начала Нацотбора. Но как именно изменится выступление - предпочитающий интригу певец нам не рассказал.

Исполнитель также прокомментировал скандальную ситуацию по поводу угроз в адрес представительницы жюри Джамалы.

"У меня, к сожалению, нет никаких рычагов давления на этих людей, которые угрожали Джамале, поскольку этих людей я своими фанами не считаю. Они только любят мои песни, но не понимают моей сути", — рассказал Melovin.

Поклонники исполнителя, которые называют себя "мэловинаторами", сказали, что "лично не знают, от кого поступали угрозы, но попытаются найти и повлиять на этих людей, чтобы это не повторялось".

Melovin объяснил также, почему он сбежал с пресс-конференции после второго полуфинала.

"Я понимал, что меня будут все спрашивать, как изменится мой номер ко второму выступлению. Но для меня главное было сохранить интригу. И поэтому я покинул пресс-конференцию", — объяснил певец.