"Похожа?": Оля Полякова показала свою кукольную копию

Певица похвасталась творчеством фаната.

Певица похвасталась творчеством фаната instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками фото, на котором запечатлена сама певица, и кукла, созданная по образу артистки.

На своей странице в Instagram певица поделилась подарком своего талантливого поклонника, который певицы создал куклу, очень схожую с образом Оли из клипа "Первое лето без Него".

Сама певица решила поинтересоваться у подписчиков. Схожи ли они с куклой.

"Похожа? @imot1n делает таких кукол!", - подписала фото Полякова.

Подписчики отметили, что сходство потрясающее, однако Оля выглядит в разы лучше куклы.

"Оля, Вы красивее куклы", "Похожа, оригинал несравненно лучше", "Красиво, очень. Жаль не передаёт всей прелести и харизмы настоящего и прекрасного прототипа. Оля, вы - супер! Таких больше нет", "Вот это популярность!!! Куда там кукле Барби", "Оля - ты гораздо лучше!", - уверяли фанаты.

Поклонник нарядил куклу в образ Поляковой из клипа .instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова назвала своего любимого певца.

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