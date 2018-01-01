"Похожа?": Оля Полякова показала свою кукольную копию

Певица похвасталась творчеством фаната.
На своей странице в Instagram певица поделилась подарком своего талантливого поклонника, который певицы создал куклу, очень схожую с образом Оли из клипа "Первое лето без Него".
Сама певица решила поинтересоваться у подписчиков. Схожи ли они с куклой.
"Похожа? @imot1n делает таких кукол!", - подписала фото Полякова.
Подписчики отметили, что сходство потрясающее, однако Оля выглядит в разы лучше куклы.
"Оля, Вы красивее куклы", "Похожа, оригинал несравненно лучше", "Красиво, очень. Жаль не передаёт всей прелести и харизмы настоящего и прекрасного прототипа. Оля, вы - супер! Таких больше нет", "Вот это популярность!!! Куда там кукле Барби", "Оля - ты гораздо лучше!", - уверяли фанаты.
Ранее Оля Полякова назвала своего любимого певца.
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