Культовые украинские рокеры прокомментировали "языковые" квоты на радио

От лица легендарных "Братьев Гадюкиных" выступил клавишник/вокалист Павел Крахмалев.

Музыкант из легендарной украинской рок-группы "Братья Гадюкины" Павел Крахмалев (клавиши/вокал), отвечая на вопрос читателя во время чата для " Главреда ", прокомментировал прошлогоднее введение квот на украинскую музыку в радиоэфире.

"Я очень радушно воспринимаю "квотность" в украинском эфире. Мы начали слышать безумное количество хорошей и не очень музыки благодаря такому нововведению. И время сделает из этого количества свой отбор и даст свои результаты для качественной украинской музыки. Мы - коллектив, который рад за молодых в этом смысле, а у нас - все и так хорошо", - отметили музыканты.

Напомним, ранее "Братья Гадюкины" оценили шансы певца Melovin на конкурсе "Евровидение-2018".