Музыканты легендарной украинской рок-группы оценили шансы Melovin на "Евровидении-2018"

Культовая украинская рок-группа "Брати Гадюкіни" поделились своим мнением о шансах Melovin на "Евровидении". Взгляды у участников группы кардинально разные.

Так, во время чата на "Главреде" клавишник Павел Крахмалев рассказал, что артист сможет попасть в десятку, а барабанщик Михаил Лундин считает, что у парня шансов нет.

"А я считаю, что нет. Потому что аутентичного украинского в этом плане ничего нет – есть просто форматный англоязычный трек", - отметил Лундин.

Артисты продолжили спорить, после чего в шутку стали драться. Лундин сказал, что его фаворитом был Kadnay.

На вопрос, не было ли у группы желания выступить на Нацотборе как "The Вйо" и напомнить о себе, музыканты отметили, что "Евровидение" - это не их формат.

"В прошлом году на Национальном отборе вынырнули "Green Grey", в этом году - "The Вйо". Это их выбор, по крайней мере, они показали себя. Мы бы на такую штуку не пошли",- сказал Лундин.

Крахмалин добавил, что "Евровидение" - это не их формат: "Зачем там сидеть и занимать чье-то место, не пускать на конкурс талантливых исполнителей? Пусть они делают революцию в украинской музыке. Мы, если им это будет нужно, им поможем. Нам, в принципе, не имеет смысла соревноваться на этом конкурсе, даже ради одного или двух праймовых эфиров на центральных каналах".

Ранее культовая украинская рок-группа высказала позицию по гастролям в России.