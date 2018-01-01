Рианна эффектно сверкнула "своими сисечками" из-за чересчур стильного платья: фото

Создал платье дизайнер Мэл Оттенберг.

Певице Рианне пришлось очень внимательно следить за своим декольте на премьере фильма "Восемь подруг Оушена" и последующем афтепати. Но это не очень-то помогло: фотографы все равно выловили немало пикантных кадров благодаря эффектному платью певицы.

Как пишет The Daily Mail, Рианне приходилось слишком часто поправлять свой наряд от дизайнера Мэла Оттенберга, чтобы обнажение груди не перешло запретную "красную линию".

ТаблоID, комментируя данное событие, напомнил, что "Рири сама говорила, что "пользоваться своими сисечками" следует на полную, пока годы и гравитация не заставили их потерять форму.

Ранее Рианна выложила новые фотографии, на которых она позирует без бюстгальтера. Соблазнительные снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

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